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فيديو طريف من ميامي - سائقة تكتشف أن ميسي خلفها

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فيديو طريف من ميامي - سائقة تكتشف أن ميسي خلفها
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كرة القدم

2025-07-12 | 03:36
فيديو طريف من ميامي - سائقة تكتشف أن ميسي خلفها

حصد المقطع آلاف المشاهدات والتفاعلات

في مشهد طريف، تفاجأت امرأة تقود سيارتها في أحد شوارع ميامي، بأن السيارة التي خلفها يقودها أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي.
الفيديو، الذي انتشر على منصة "إكس"، يظهر اللحظة التي تدرك فيها السائقة أن نجم إنتر ميامي، ليونيل ميسي، هو من يجلس خلف المقود في السيارة التي تليها، لتبدأ بالصراخ، وتوثّق اللحظة عبر هاتفها المحمول.
وسرعان ما حصد المقطع آلاف المشاهدات والتفاعلات، وسط تعليقات تمزج بين الدهشة والطرافة، حيث عبّر كثيرون عن حسدهم لهذه المصادفة "الذهبية" التي لا تحدث كل يوم.
ميسي، الذي يعيش في ميامي منذ انتقاله إلى نادي إنتر ميامي عام 2023، اعتاد على جذب الأنظار أينما حلّ، إلا أن ظهوره العفوي خلف عجلة القيادة أضفى طابعا إنسانيا ومرحا على يومياته، في مشهد يعكس تأثيره المستمر داخل وخارج الملاعب.



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