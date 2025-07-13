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أندي كارول ينضم إلى نادٍ من الدرجة السادسة

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أندي كارول ينضم إلى نادٍ من الدرجة السادسة
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كرة القدم

2025-07-13 | 02:48
أندي كارول ينضم إلى نادٍ من الدرجة السادسة

اللاعب السابق لنيوكاسل وليفربول ومنتخب إنجلترا

أعلن نادي داغنهام آند ريدبريدج، الناشط في الدرجة السادسة من سُلّم الدوري الإنجليزي، عن تعاقده المفاجئ مع المهاجم الإنجليزي المخضرم أندي كارول (36 عامًا)، بعد أيام من رحيله عن بوردو الفرنسي.
كارول، اللاعب السابق لنيوكاسل وليفربول ومنتخب إنجلترا، عاد إلى بلاده ليكون أقرب إلى أسرته بعد موسمين قضاهما في فرنسا، وأوضح في تصريحات لصحيفة ذا صن أنّ أولاده ظنّوا أنّه سيوقّع مع تشيلسي "سيتفاجأون ..!"، مضيفا أنه سعيد بموقع النادي الجديد الذي يتيح لأطفاله مشاهدته عن قرب.
وتزامن توقيع كارول مع إعلان شراء النادي من قبل مجموعة مستثمرين قطريين، حيث تولّى يوسف الشريف منصب الرئيس المؤقّت، وانضم قائد الفريق السابق أنور الدين إلى مجلس الإدارة بصفة غير تنفيذية.
وذكرت تقارير أن كارول سيحصل أيضا على حصة في النادي، وهو كان أشار إلى أنه رفض عروضا من أندية كبرى في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مفضّلًا الاستقرار العائلي والمساهمة في تطوير فريقه الجديد، مؤكدا أن مسيرته التي امتدت 19 عاما تمنحه الخبرة لتولي دور مزدوج كلاعب ومساهم.
وكان كارول قد لمع في موسمه مع بوردو، مسجلا 11 هدفا في 23 مباراة، رغم تقاضيه أجرا أقل بكثير، بعد تجربة سابقة مع أميان، وسبق أن مثّل أندية عدة منها وست هام ووست بروميتش وريدينغ، كما شارك مع منتخب إنجلترا في يورو 2012 وسجّل هدفا.



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