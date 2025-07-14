مواجهات نارية في ربع نهائي أوروبا للسيدات

حُسمت الأدوار الأولى لبطولة كأس أمم للسيدات

حُسمت الأدوار الأولى لبطولة كأس أمم للسيدات، في نسختها الرابعة عشر، التي تستضيفها حالياً، وتحددت معالم الدور ربع النهائي.

وفي ربع النهائي، تتواجه الأربعاء النروج مع ايطاليا، ليلعب الفائز منهما، مع المتأهل من مواجهة السويد وإنجلترا، المقررة يوم الخميس.

وفي المقلب الأخر من ربع النهائي، تتواجه الجمعة اسبانيا مع سويسرا، ليلعب الفائز منهما، مع المتأهل من مواجهة فرنسا وألمانيا، المقررة يوم السبت.

وأحرز منتخب ألمانيا اللقب ثماني مرات، وهو رقم قياسي، وحصدته النروج مرتين، وكل من السويد وإنجلترا وهولندا مرة واحدة.





