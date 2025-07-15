مادويكي يُغادر معسكر تشيلسي لحضور حفل .. ويقترب من آرسنال

اختار الإنجليزي نوني مادويكي حضور حفل المغنّي العالمي في حديقة فينزبري شمال ، في الوقت الذي كان فيه زملاؤه في يحتفلون بتحقيق لقب كأس للأندية في نيوجيرسي بعد الفوز على باريس .

مادويكي، الذي شارك في خمس مباريات خلال البطولة، غادر معسكر الفريق قبل المباراة النهائية، تمهيدا لانتقاله المرتقب إلى آرسنال في صفقة تبلغ 52 مليون جنيه إسترليني.

ورغم غيابه عن التتويج، سيحصل اللاعب على نظير مشاركته في البطولة، وكان حضوره لحفل دريك قد ترافق مع تفاعل كبير على مواقع التواصل، حيث مازح الجمهور بأن الرئيس الأميركي ، الذي شارك في تسليم الميداليات والتقاط الصور مع لاعبي تشيلسي، هو من تسلّم ميداليته.

مادوكي، الذي نشأ في أكاديمية قبل أن ينتقل إلى آيندهوفن، انضم إلى تشيلسي في الثاني - يناير 2023 مقابل 26 مليون جنيه، وخاض 92 مباراة مع الفريق، سجّل خلالها 20 هدفا وقدّم 9 تمريرات حاسمة.





