مادويكي يُغادر معسكر تشيلسي لحضور حفل .. ويقترب من آرسنال

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الإنجليزي نوني مادويكي حضور حفل المغنّي العالمي دريك
في حديقة فينزبري شمال لندن
، في الوقت الذي كان فيه زملاؤه في تشيلسي
يحتفلون بتحقيق لقب كأس العالم
للأندية في نيوجيرسي بعد الفوز على باريس سان جيرمان
.
مادويكي، الذي شارك في خمس مباريات خلال البطولة، غادر معسكر الفريق قبل المباراة النهائية، تمهيدا لانتقاله المرتقب إلى آرسنال في صفقة تبلغ 52 مليون جنيه إسترليني.
ورغم غيابه عن التتويج، سيحصل اللاعب على ميدالية
نظير مشاركته في البطولة، وكان حضوره لحفل دريك قد ترافق مع تفاعل كبير على مواقع التواصل، حيث مازح الجمهور بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، الذي شارك في تسليم الميداليات والتقاط الصور مع لاعبي تشيلسي، هو من تسلّم ميداليته.
مادوكي، الذي نشأ في أكاديمية توتنهام
قبل أن ينتقل إلى آيندهوفن، انضم إلى تشيلسي في كانون
الثاني - يناير 2023 مقابل 26 مليون جنيه، وخاض 92 مباراة مع الفريق، سجّل خلالها 20 هدفا وقدّم 9 تمريرات حاسمة.