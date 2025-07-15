أكسل توانزيبي يقاضي مانشستر يونايتد .. إليكم التهمة

تمّ تسجيل القضية رسميا في المحكمة العليا البريطانية

رفع المدافع السابق لمانشستر يونايتد، أكسل توانزيبي، دعوى قضائية ضد النادي الإنجليزي، متّهما إيّاه بتقديم نصائح طبية خاطئة أدّت إلى تفاقم حالته الصحية، في قضية قد تُسلّط الضوء مجددا على مسؤولية الأندية تجاه اللاعبين المصابين.

وقد تمّ تسجيل القضية رسميا في المحكمة العليا البريطانية تحت عنوان "توانزيبي ضد يونايتد لكرة القدم"، حيث أُدرجت ضمن دعاوى "الإهمال الطبي – مطالبة من النوع السابع – استشارة طبية".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الإصابة محل النزاع، إلا أن تقارير صحفية تشير إلى أن القضية تتعلق بفترة بدأت في تموز - يوليو 2022.

توانزيبي، البالغ من العمر 27 عاما، والذي يمثّل منتخب الديمقراطية دوليا، كان قد عانى من سلسلة إصابات متكررة خلال فترته في أولد ترافورد، رغم انضمامه للنادي منذ سن الثامنة وتدرّجه في صفوفه حتى الفريق الأول.

وكان اللاعب قد انتقل إلى مطلع الشهر الحالي في صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع إيبسويتش تاون، حيث لعب لموسمين.







