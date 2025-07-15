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ريال مدريد يضخّ مئات الملايين في الميركاتو الصيفي

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ريال مدريد يضخّ مئات الملايين في الميركاتو الصيفي
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كرة القدم

2025-07-15 | 00:46
ريال مدريد يضخّ مئات الملايين في الميركاتو الصيفي

دخل ريال مدريد سوق الانتقالات الصيفية بقوة

دخل ريال مدريد سوق الانتقالات الصيفية بقوة، معززا صفوفه بعدد من الأسماء الواعدة والمميزة، في إطار سعيه إلى العودة للسيطرة محليا وأوروبيا في الموسم المقبل.
وأنفق النادي الملكي حتى اللحظة ما مجموعه 176.2 مليون يورو، في واحدة من أكثر فتراته نشاطًا خلال السنوات الأخيرة.
وتعاقد النادي الإسباني مع دين هاوسن، المدافع الاسباني الشاب الذي انضم من بورنموث مقابل 58 مليون يورو، ويُنتظر أن يشكّل إضافة نوعية للخط الخلفي بفضل قوته البدنية وقدرته على البناء من الخلف.
وتعاقد ريال مدريد مع فرانكو ماستانتونو، الموهبة الأرجنتينية الصاعدة التي كلفت خزائن النادي 63.2 مليون يورو، وسط توقعات بأن يكون أحد أبرز الأسماء المستقبلية في خط الوسط.
كما تعاقد الريال مع ألفارو كاريرا، الجناح الإسباني الشاب، مقابل 50 مليون يورو، قادما من بنفيكا، ليضيف السرعة والحلول على الأطراف بالإضافة إلى ترينت ألكسندر أرنولد، الذي انضم مقابل 5 ملايين يورو فقط ليتمكن من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
التحركات تؤكد نية إدارة الرئيس فلورنتينو بيريث بتجديد دماء الفريق، خصوصا بعد رحيل عدد من الأسماء، واستعدادا لموسم مزدحم بالتحديات.





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