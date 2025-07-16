موهبة برشلونة يعود إلى التدريبات بعد غياب طويل

بعد غياب دام قرابة عامٍ كامل بسبب إصابة خطيرة

عاد مارك بيرنال، نجم وسط برشلونة الشاب، إلى التدريبات الجماعية مع الفريق الأول بعد غياب دام قرابة عامٍ كامل بسبب إصابة خطيرة في الصليبي الأمامي تعرّض لها خلال مواجهة رايو فاييكانو في الموسم الفائت.

وشهدت مدينة "سيوداد إسبورتيفا" الرياضية مشاركة اللاعب، البالغ من العمر 18 عاما، في الحصة التدريبية الكاملة، في خطوة اعتبرها المتابعون داخل النادي وخارجه علامة اكيدة على عودته.

بيرنال، الذي لفت الأنظار بأدائه في الفريق الأول قبل الإصابة، بدا في بدنية مميزة، ولاحظ الجميع التغير اللافت في بنيته الجسدية.

وأظهرت صور من الحصة التدريبية الشاب الإسباني بعضلات أكثر وضوحا، ما يعكس التزامه الكبير خلال فترة التأهيل، ويؤكد تطوّره البدني، ومن المتوقّع أن يكون جاهزا بدنيًا للمباريات بحلول أواخر آب - غسطس أو مطلع أيلول - سبتمبر، ما يمنح المدرب فليك توقيتا مثاليا لإعادة دمجه في التشكيلة.

ورغم الحذر المعتاد في حالات التعافي من إصابات الرباط الصليبي، إلا أن المؤشرات تعزز الآمال بعودة وشيكة لأحد أبرز مواهب أكاديمية "لا ماسيا" الواعدة … وهذه المرة، أكثر قوة وصلابة من أي وقت مضى.





