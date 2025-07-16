أسطورة ألمانيا ينصح تير شتيغن

وجّه أسطورة الكرة الألمانية نصيحة واضحة لمواطنه

وجّه أسطورة الكرة الألمانية نصيحة واضحة لمواطنه حارس مرمى برشلونة مارك أندريه ، داعيا إيّاه إلى الرحيل عن النادي الكتالوني في أسرع وقت، إذا كان يطمح للمشاركة في كأس المقبلة.

ورغم أنّ تير شتيغن مصرّ على البقاء في صفوف برشلونة هذا الصيف، إلا أن إدارة النادي، بحسب تقارير صحفية، اتخذت قرارا ببيعه، ما أدى إلى توتّر واضح في العلاقة بين الطرفين، وقد تدرب الحارس مؤخّرا منفردا، بعيدا عن المجموعة، في إشارة إلى تصاعد الخلاف.

وفي تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية، قال ماتيوس "إذا كان يريد اللعب في كأس العالم، فعليه أن يغادر برشلونة، اذ يعلم أنه لن يحصل على دقائق لعب هناك، ويجب أن يتقبل الواقع بدلا من التذمّر، فهذه هي كرة القدم".

وأضاف "الأمر لا يتعلق بالمدرب فليك، بل ببرشلونة كنادٍ لديه خطط أخرى، أنا أفهم تير شتيغن، فقد كان قائدا للفريق وقدم أداءً جيدا، كما أن حياته الخاصة مستقرّة في المدينة، لكن عليه أن يتقبل أنّ النادي لا يدور حول فرد واحد".

وتأتي هذه التصريحات لتزيد من الضغط على الحارس الدولي، في ظل اقتراب الموسم الجديد وحسم مستقبل مركز الحراسة في برشلونة لغير صالحه.







