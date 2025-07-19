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صور لم تُنشر من زفاف نجم ريال مدريد الشاب

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صور لم تُنشر من زفاف نجم ريال مدريد الشاب
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كرة القدم

2025-07-19 | 04:43
صور لم تُنشر من زفاف نجم ريال مدريد الشاب

فاجأ مهاجم ريال مدريد الشاب إندريك فيليبي محبيه

فاجأ مهاجم ريال مدريد الشاب، إندريك فيليبي، محبيه بنشر صور لحفل زفافه من عارضة الأزياء البرازيلية غابرييلي ميراندا، بعد نحو عشرة أشهر على زواجهما الذي جرى في أيلول - سبتمبر 2024، بعيداً عن الأضواء.
 

وكشفت الصور عن حفل زفاف أنيق، وقام بنشرها الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، لتضع حداً للتكهنات التي رافقت علاقة النجم البالغ من العمر 18 عاماً بالفتاة ذات الـ24 عاماً.
 

وكانت شائعات كثيرة قد أثيرت حول علاقتهما فور انتقال اللاعب إلى ريال مدريد، حيث ظهر مع ميراندا في عدة مناسبات عامة، ما أثار انتباه وسائل الإعلام والجماهير.
 

إندريك، الذي يقضي عطلته الصيفية حالياً، خرج مصاباً بعد مشاركة متواضعة في كأس العالم للأندية 2025، والتي ودّعها ريال مدريد من نصف النهائي بخسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان (0-4)، ومن المتوقع عودته في 21 تموز - يوليو الجاري.
 

يُذكر أن إندريك، الذي بزغ نجمه مع بالميراس، لم يحقق بعد التطلعات في مدريد، إذ اكتفى بتسجيل 7 أهداف وصناعة هدف وحيد في 37 مباراة بمختلف المسابقات، وتشير تقارير إلى احتمال إعارته لنادي فياريال الإسباني خلال الموسم المقبل.
 


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