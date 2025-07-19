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زواج ميليتاو من زوجة مواطنه الذي يواعد زوجته السابقة !!!!

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زواج ميليتاو من زوجة مواطنه الذي يواعد زوجته السابقة !!!!
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كرة القدم

2025-07-19 | 04:49
زواج ميليتاو من زوجة مواطنه الذي يواعد زوجته السابقة !!!!

لا تقل حياته الشخصية إثارة عن مسيرته الكروية

لا تقل حياته الشخصية إثارة عن مسيرته الكروية، حيث شغلت عناوين الصحف بتطوراتها اللافتة، فبين عامَي 2021 وتموز - يوليو 2022، كان إيدير ميليتاو على علاقة مع مواطنته، المؤثرة البرازيلية كارولين ليما، التي أنجبت ابنتهما سيسيليا في الوقت الذي انتهت فيه علاقتهما.
 

حبيبته الجديدة، والتي تزوجها بالأمس، في حفل حضره نجوم ريال مدريد، وغنى فيه فينيسيوس جونيور ورودريغو، هي تاينا كاسترو، عارضة الأزياء التي تبلغ من العمر 24 عاماً، وهي الزوجة السابقة للمدافع البرازيلي ونجم فريق فلامنغو، ليوناردو بيريرا، وأم لولدين منه هما هيلينا وماتيو.
 

لكن القصة لا تقف عند هذا الحد، فبعد انفصالها عن ميليتاو، بدأت كارولين ليما بمواعدة ليوناردو بيريرا في عام 2023، ليرد ميليتاو بالإعلان عن علاقته بتاينا من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
 

تاينا ليست مجرد عارضة أزياء ناجحة، بل هي أيضا طالبة طموحة تتابع دراستها في المجال الطبي، وتسعى لأن تصبح طبيبة، وهي ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشارك جمهورها الذي يزيد عن 260 ألف متابع بلقطات من حياتها اليومية مع ميليتاو.



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كرة القدم

إيدير ميليتاو

كارولين ليما

تاينا كاسترو

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