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فيديو - جماهير تقتحم مركز التدريب وتعتدي على اللاعبين

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فيديو - جماهير تقتحم مركز التدريب وتعتدي على اللاعبين
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كرة القدم

2025-07-19 | 04:53
فيديو - جماهير تقتحم مركز التدريب وتعتدي على اللاعبين

اقتحمت مجموعة من مشجّعي النادي مركز تدريب الفريق

في حادثة صادمة، اقتحمت مجموعة من مشجّعي نادي سبورت ريسيفي مركز تدريب الفريق، يوم الثلاثاء الفائت، وهاجمت اللاعبين والجهاز الفني، احتجاجاً على تراجع نتائج الفريق في الدوري المحلي.
وبحسب وسائل إعلام برازيلية، فقد أقدمت مجموعة من المشجعين المنضوين تحت إحدى الروابط المنظمة على دخول منشآت النادي عنوة، حيث تعرّض المهاجم بابلو لاعتداء جسدي تمثّل في سحبه وصفعه على صدره، وتوجيه تهديدات مباشرة للاعبين الآخرين.
كما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أعمال تخريب طالت البوّابة الخارجية لمركز التدريب، وتحطيم أحد أجهزة التسجيل والمراقبة داخل المنشأة.
وأصدر النادي بياناً رسمياً دان فيه "السلوك العنيف وغير المقبول" للجماهير، مؤكّدًا تعاونه الكامل مع السلطات لتحديد هويّة المعتدين ومحاسبتهم قضائياً، وأوضح البيان أن الإدارة كانت على علم بوجود مجموعة من المشجّعين خارج المركز، لكّنها فوجئت بمحاولة اقتحام تسببت في تصعيد الوضع بشكل غير متوقع.
وتأتي هذه الحادثة في ظل حالة من الغضب الجماهيري تجاه أداء الفريق في الدوري البرازيلي، حيث يعاني سبورت ريسيفي من سلسلة نتائج مخيّبة مؤخراً تهدد مستقبله في المنافسة.



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سبورت ريسيفي

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