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من هي غابرييلي ميراندا زوجة إندريك؟

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من هي غابرييلي ميراندا زوجة إندريك؟
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كرة القدم

2025-07-19 | 04:56
من هي غابرييلي ميراندا زوجة إندريك؟

السؤال الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

هذا السؤال اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن احتفل نجم ريال مدريد الشاب البالغ من العمر 18 عاما بحفل زفافه الرسمي مع شريكته البالغة من العمر 23 عاما.
وشارك الثنائي، الذي تزوج العام الماضي، صور زفاف مرفقة بآية من الكتاب المقدس، ما أذاب قلوب المعجبين حول العالم
بدأت قصة حبهما برهان عفوي خلال مباراة كرة قدم، وسرعان ما تحولت إلى علاقة رومانسية سريعة انتهت بما أطلقا عليه "عقد علاقة" فريد من نوعه، يتضمن قواعد للتعبير عن الحب وتجنّب السلوكيات السامة.
أثارت علاقتهما اهتماماً كبيراً بسبب "عقد العلاقة" غير التقليدي والمليء بالمشاعر، وقد صُمم هذا العقد بهدف تعزيز الرابطة العاطفية بينهما، ويحتوي على بنود تؤكد على أهمية التعبير اليومي عن الحب، والابتعاد عن العادات المؤذية. 
ووفقاً لـ The Mirror، من بين البنود التي اتفقا عليها، التعبير عن العاطفة بشكل علني، ووضع حدود شخصية تحافظ على الاحترام المتبادل.
ولدت غابرييلي في 21 كانون الأول - ديسمبر 2000، وبنت مسيرة ناجحة كعارضة أزياء ومؤثرة رقمية، وبدأت رحلتها على إنستغرام في العام 2012، ونمت تدريجياً لتصبح واحدة من الوجوه المعروفة في عالم الموضة ونمط الحياة في البرازيل.
تُعرف بأسلوبها الأنيق وتعاونها مع علامات تجارية في مجالات مثل النظارات والمجوهرات والملابس الرياضية، وتتمتع بقاعدة جماهيرية تفوق المليون متابع.
وقد زاد زواجها من إندريك من تسليط الضوء على حياتها، حيث تعرض توازناً مميزاً بين التزامها العاطفي وطموحها المهني، وتُظهر حساباتها على وسائل التواصل لمحات من حياتها اليومية إلى جانب أحد نجوم كرة القدم الصاعدين.




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