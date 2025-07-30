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ريفالدو يعلّق على انضمام ماركوس راشفورد الى برشلونة

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ريفالدو يعلّق على انضمام ماركوس راشفورد الى برشلونة
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كرة القدم

2025-07-30 | 01:15
ريفالدو يعلّق على انضمام ماركوس راشفورد الى برشلونة

لعب ريفالدو لسنوات مع برشلونة

علّق النجم البرازيلي الدولي السابق ريفالدو، الذي لعب لسنوات مع برشلونة، على انضمام المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد الى الفريق الكتالوني، لموسم على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء. 
وقال ريفالدو "ماركوس راشفورد صفقة ممتازة لبرشلونة، فهو يمتلك كل المقومات ليبرز، لا سيما مع المدرب الكبير (هانسي فليك) الذي سيكون إلى جانبه."
وأضاف "وبما أن الدوري الاسباني مختلف عن الدوري الإنجليزي، أعتقد أنه سيحظى بفرص أكبر وخيارات أوسع لإظهار قدراته الكروية، وتحقيق إنجاز كبير هناك، إنه لاعب رائع بلا شك، وأعتقد أنه سيتألق بشكل لافت."



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ريفالدو

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