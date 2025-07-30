ريفالدو يعلّق على انضمام ماركوس راشفورد الى برشلونة

لعب ريفالدو لسنوات مع برشلونة

علّق النجم البرازيلي الدولي السابق ريفالدو، الذي لعب لسنوات مع برشلونة، على انضمام المهاجم الإنجليزي الى الفريق الكتالوني، لموسم على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.

وقال ريفالدو " راشفورد صفقة ممتازة لبرشلونة، فهو يمتلك كل المقومات ليبرز، لا سيما مع المدرب الكبير (هانسي فليك) الذي سيكون إلى جانبه."

وأضاف "وبما أن الدوري الاسباني مختلف عن الدوري الإنجليزي، أعتقد أنه سيحظى بفرص أكبر وخيارات أوسع لإظهار قدراته الكروية، وتحقيق إنجاز كبير هناك، إنه لاعب رائع بلا شك، وأعتقد أنه سيتألق بشكل لافت."







