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فيديو - نادي نرويجي يخطف الأنظار بجوائز "رجل المباراة" خارج المألوف!

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فيديو - نادي نرويجي يخطف الأنظار بجوائز &quot;رجل المباراة&quot; خارج المألوف!
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كرة القدم

2025-07-31 | 00:52
فيديو - نادي نرويجي يخطف الأنظار بجوائز "رجل المباراة" خارج المألوف!

واصل أحد الأندية النرويجية كسر القاعدة وتقديم جوائز قابلة للاستهلاك

في الوقت الذي تُوزَّع فيه جوائز "رجل المباراة" عادةً على شكل تماثيل أو كؤوس لا قيمة عملية لها سوى تزيين الرفوف، واصل أحد الأندية النرويجية كسر القاعدة، وتقديم جوائز قابلة للاستهلاك، حرفيّا.
نادي برينه النرويجي بات يشتهر بجوائز استثنائية وغريبة من نوعها للاعبيه المتألقين، حيث يتحوّل التكريم إلى سلال من المواد الغذائية الطازجة، وهو ما حصل مع اللاعب لاسي كفيغستاد، الذي اختير رجل المباراة في نهاية الأسبوع الماضي.
فقد تلقّى لاسي 40 كيلوغراما من الطحين، و100 بيضة، و20 لترا من الحليب كمكافأة على أدائه اللافت، ويبدع النادي في اختيار الجائزة المناسبة لكل لاعب، حيث نال سانيل بويادزيتش، قبل نحو شهر، جائزة "غير تقليدية" تمثلت بـ500 كيلوغرام من الجزر، أي نصف طن كامل.
ورغم الطرافة، يطرح البعض تساؤلات حول كيفية الاستفادة من هذه الكميات الكبيرة من الطعام، خصوصا عندما تقتصر الجائزة على 10 لترات فقط من الحليب… فهل تُعدّ كافية لتُشعل الحماس أم أنها بحاجة إلى "نكهة" إضافية؟.
في كل الأحوال، يبدو أن نادي برنه وجد أسلوبه الخاص لتكريم نجومه، بطريقة تجعل من كل جائزة حديث الجمهور!


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رياضة

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