من بطل يورو 2008 إلى فريق في الدرجة السابعة ..

في خطوة مفاجئة لعشّاق الكرة الإسبانية

في خطوة مفاجئة لعشّاق الكرة الإسبانية، أعلن نادي رايو سانلوكينيو تعاقده رسميا مع المهاجم المخضرم داني غويزا، البالغ من العمر 44 عاما، ليستمر في الملاعب حتى نهاية موسم 2025-2026، بحسب ما نشره النادي عبر قنواته الرسمية.

غويزا، الذي توّج مع منتخب بلقب يورو 2008، يواصل مسيرته الكروية النشطة في درجات الدوريات الإسبانية ، بعد أن انتقل كلاعب حر قادما من نادي روتينيا.

المهاجم الذي بدأ مسيرته عبر أكاديميات خيريث وريال مايوركا، ومرّ بتجربة مع برشلونة ب، لمع نجمه على الساحة الاحترافية عندما تألق بقميص خيتافي، قبل أن يعود لمايوركا ثم يخوض مغامرة خارجية ناجحة في صفوف فنربخشة التركي.

بعدها، تنقّل اللاعب بين وجهات غير مألوفة، فلعب في مع نادي جوهور، وفي باراغواي مع سيرو بورتينيو، قبل أن يستقر منذ عام 2017 في أندية الدرجات الدنيا داخل إسبانيا، من بينها ألغيدا وقادش ب، وغيرها.

خلال مسيرته، خاض غويزا 482 مباراة على مستوى الأندية، سجل خلالها 157 هدفا وقدم 35 تمريرة حاسمة، أما مع المنتخب الإسباني، فشارك في 21 مباراة دولية، أحرز خلالها 6 أهداف، وكان أحد عناصر الجيل الذهبي الذي أعاد "لاروخا" إلى منصة التتويج القاري في 2008.

، يُثبت غويزا أن الشغف بكرة القدم لا يرتبط بالعمر، بل بالإصرار على العطاء … حتى في الدرجة السابعة.







