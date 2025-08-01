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فيديو - نجم مانشستر يونايتد يُنقذ رجلاً من الانتحار

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فيديو - نجم مانشستر يونايتد يُنقذ رجلاً من الانتحار
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كرة القدم

2025-08-01 | 09:04
فيديو - نجم مانشستر يونايتد يُنقذ رجلاً من الانتحار

أنقذ رجلاً كان على وشك الانتحار في موطنه الإكوادور

أسهم النجم الإكوادوري أنطونيو فالنسيا، القائد السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب بلاده، في إنقاذ رجل كان على وشك الانتحار في موطنه.
وتحدث فالنسيا عبر إنستغرام، فقال إنه كان يقود سيارته على أحد الجسور، عندما لمح رجلا يستعد للإنتحار، فـ"أوقفت السيارة ونزلت إليه، والحمد لله أنه تعرف عليّ، فقلت بعض الكلمات المشجعة، ولحسن الحظ، وصلت عائلته في الوقت المناسب، وعدل عن قراره".
واعتبر فالنسيا الذي لعب لمانشستر يونايتد بين عامي 2009 و2019، وأحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ولقب الدوري الأوروبي مرة، أن الموقف كان "صعبا للغاية"، وختم "أرجوكم اعتنوا بأنفسكم، وبعقولكم، وبقلوبكم، الصحة النفسية مهمة، الحياة هشة للغاية". 



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