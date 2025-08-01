فيديو - نجم مانشستر يونايتد يُنقذ رجلاً من الانتحار

🚨 ¡HÉROE EN SILENCIO! 🙌⁰

Antonio Valencia detuvo su auto al ver a un joven por lanzarse de un puente 😱⁰Con diálogo, empatía y valentía, logró convencerlo de no quitarse la vida 💔🙏

Un acto que no se ve... ¡pero que salva! 👏

🎥 @anto_v25pic.twitter.com/5KJbnYp7hB — TERADEPORTES (@Teradeportes) July 29, 2025

أسهم النجم الإكوادوري أنطونيو ، القائد السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب بلاده، في إنقاذ رجل كان على وشك الانتحار في موطنه.وتحدث فالنسيا عبر ، فقال إنه كان يقود سيارته على أحد الجسور، عندما لمح رجلا يستعد للإنتحار، فـ"أوقفت السيارة ونزلت إليه، والحمد لله أنه تعرف عليّ، فقلت بعض الكلمات المشجعة، ولحسن الحظ، وصلت عائلته في الوقت المناسب، وعدل عن قراره".واعتبر فالنسيا الذي لعب لمانشستر يونايتد بين عامي 2009 و2019، وأحرز لقب الدوري الإنجليزي مرتين ولقب الدوري الأوروبي مرة، أن الموقف كان "صعبا للغاية"، وختم "أرجوكم اعتنوا بأنفسكم، وبعقولكم، وبقلوبكم، الصحة النفسية مهمة، الحياة هشة للغاية".