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فيديو - غلطة سراي قدّم أوسيمين وساني أمام مدرجات حاشدة

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فيديو - غلطة سراي قدّم أوسيمين وساني أمام مدرجات حاشدة
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كرة القدم

2025-08-03 | 04:05
فيديو - غلطة سراي قدّم أوسيمين وساني أمام مدرجات حاشدة

نظم غلطة سراي حفل توقيع فاخر في ملعب رامس بارك

نظم غلطة سراي حفل توقيع فاخر في ملعب رامس بارك لتقديم صفقاته الجديدة، النيجيري فيكتور أوسيمين والألماني ليروي ساني، وذلك بالتزامن مع المباراة الودية ضد لاتسيو الإيطالي.
وقبل بدء المباراة الودية، دخل أوسيمين وساني إلى المنصة المنصوبة في منتصف الملعب عبر السجادة الحمراء، وانضم اليهما رئيس النادي دورسون أوزبك ونائب رئيس الشركة الرياضية للنادي عبدالله كاوكجو، وسط استقبال جماهيري كبير. 
وصعد اللاعبان إلى المنصة ووقعا العقود الرمزية، وتحدث أوسيمين ثم ساني، وتم قبل بدء المباراة، عرض قمصان نادي غلطة سراي الرسمية لموسم 2025–2026.


 


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كرة القدم

غلطة سراي

فيكتور أوسيمين

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