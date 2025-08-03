فيديو - غلطة سراي قدّم أوسيمين وساني أمام مدرجات حاشدة

🚨 and Leroy Sané were unveiled to fans ahead of the preseason friendly against Lazio. 🟡🔴✨pic.twitter.com/MImPpTTsIg — FÚTBOL HUB (@futbolhub7) August 2, 2025

نظم حفل توقيع فاخر في ملعب رامس بارك لتقديم صفقاته الجديدة، النيجيري والألماني ، وذلك بالتزامن مع المباراة الودية ضد الإيطالي.وقبل بدء المباراة الودية، دخل أوسيمين وساني إلى المنصة المنصوبة في منتصف الملعب عبر السجادة الحمراء، وانضم اليهما رئيس النادي دورسون أوزبك ونائب رئيس الشركة الرياضية للنادي عبدالله كاوكجو، وسط استقبال جماهيري كبير.وصعد اللاعبان إلى المنصة ووقعا العقود الرمزية، وتحدث أوسيمين ثم ساني، وتم قبل بدء المباراة، عرض قمصان نادي غلطة سراي الرسمية لموسم 2025–2026.