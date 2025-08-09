الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - ألعاب نارية احتفالية تصيب الهداف في مكان حساس

فيديو - ألعاب نارية احتفالية تصيب الهداف في مكان حساس
كرة القدم

2025-08-09 | 06:10
فيديو - ألعاب نارية احتفالية تصيب الهداف في مكان حساس

تعرض اللاعب الى إصابة قوية في منطقة حساسة من جسده

تعرض اللاعب البوليفي خوان جودوي، مهاجم فريق ذا سترونغست، الى إصابة قوية في منطقة حساسة من جسده، عقب المباراة التي انتهت الى فوز فريقه (3-2) على بلومينغ، في الدوري البوليفي الممتاز، حيث سجل هدف الفوز.
فقد أطلق مشجعون من جماعة "ألتراسور" التابعة للنادي، ألعابا نارية من نوع "لورونا"، المعروفة بسرعة انطلاقها كالصواريخ، فأصابت إحداها جودوي مباشرة في خصيتيه وأسقطته أرضا وهو يتألم، قبل أن ينقل الى المستشفى بمساعدة المسعفين.
وذكرت تقارير أن جودوي أصيب بحروق في الفخذ من الدرجة الأولى وورم دموي في منطقة الخصية، وشخص الأطباء ذلك بالتهاب الخصية.
وأعلن ألتراسور إنهم أطلقوا الألعاب النارية احتفالا، وليس اعتراضاً على ملكية النادي، واعتذروا من اللاعب المصاب، وقرروا التوقف عن استخدام الألعاب النارية في المباريات المقبلة.


