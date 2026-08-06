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فيديو – عائلة منقسمة بين فاسكو وفلومينينسي

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فيديو – عائلة منقسمة بين فاسكو وفلومينينسي
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كرة القدم

2026-08-06 | 12:28
فيديو – عائلة منقسمة بين فاسكو وفلومينينسي

ظهر الأب مرتديًا قميص فاسكو، فيما ارتدت الأم ألوان فلومينينسي، أمّا طفلهما، فجلس بينهما مرتديًا قميصًا مقسومًا إلى نصفين

خطف طفل برازيلي الأنظار خلال مواجهة فاسكو دا غاما وفلومينينسي في كأس البرازيل، بعدما وجد نفسه وسط نقاش حاد بين والديه في مدرجات ملعب "ماراكانا"، بينما كان كلّ منهما يشجّع فريقًا مختلفًا.
وظهر الأب مرتديًا قميص فاسكو، فيما ارتدت الأم ألوان فلومينينسي، ودخلا في جدال مع اشتداد المنافسة داخل الملعب، أمّا طفلهما، فجلس بينهما مرتديًا قميصًا مقسومًا إلى نصفين، يحمل أحدهما ألوان فاسكو والآخر ألوان فلومينينسي، في مشهد لخّص انقسام العائلة بين قطبَي المواجهة.
وجذبت اللقطة اهتمام الجماهير المحيطة بالعائلة، خصوصًا مع متابعة الطفل النقاش بين والديه من دون الانحياز بوضوح إلى أحدهما، محافظًا على تمثيل الفريقين عبر قميصه المزدوج.
وأُقيمت المباراة ضمن إياب دور الـ16 من كأس البرازيل، وانتهت بفوز فاسكو دا غاما (3-1)، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي
وبينما حسم فاسكو بطاقة التأهل داخل الملعب، بقي الطفل في المدرجات موزّع الولاء بين والديه، في واحدة من أطرف لقطات المواجهة.
 
 

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رياضة

كرة القدم

فاسكو دا غاما

فلومينينسي

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