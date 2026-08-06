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فيديو - غافي يفي بوعده بعد المونديال

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فيديو - غافي يفي بوعده بعد المونديال
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كرة القدم

2026-08-06 | 12:31
فيديو - غافي يفي بوعده بعد المونديال

صبغ شعره باللون الوردي احتفالًا بتتويج منتخب بلاده

أوفى الإسباني غافي بوعد قطعه قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما صبغ شعره باللون الوردي احتفالًا بتتويج منتخب بلاده باللقب العالمي.
وكشف لاعب وسط برشلونة عن مظهره الجديد عبر حسابه على "إنستغرام"، ناشرًا صورتين أرفقهما بعبارة: "رجل يفي بكلمته"، بعدما كان قد أعلن في مقابلة مع إذاعة "RAC1" أنّه سيصبغ شعره باللون الوردي في حال نجحت إسبانيا في الفوز بالبطولة.
وجاء تنفيذ الوعد بالتزامن مع احتفال اللاعب بعيد ميلاده الـ22، فيما نشر مصفف شعره مقطعًا أظهر مراحل تغيير لون شعره، من قصّه وإزالة لونه وصولًا إلى صبغه بالوردي الفاقع.
وسارع لامين يامال إلى التعليق على المظهر الجديد لزميله في برشلونة والمنتخب الإسباني، مكتفيًا برموز ضاحكة، بينما أثارت الخطوة ردودًا طريفة بين زملائه ومتابعيه.
وكان غافي قد ساهم في مشوار إسبانيا نحو إحراز كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، ليعود بعدها إلى برشلونة بمظهر مختلف، بعدما حوّل وعده قبل البطولة إلى حقيقة عقب التتويج.
 
 

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