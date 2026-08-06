فيديو - غافي يفي بوعده بعد المونديال

GAVI CUMPLE SU PROMESA Y SE TIÑE DE ROSA 💇🏼🦄



🎥 @sanrothebarber pic.twitter.com/knsvKRn1Nw — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 6, 2026

أوفى الإسباني غافي بوعد قطعه قبل انطلاق 2026، بعدما صبغ شعره باللون الوردي احتفالًا بتتويج منتخب بلاده باللقب العالمي.وكشف لاعب وسط عن مظهره الجديد عبر حسابه على " "، ناشرًا صورتين أرفقهما بعبارة: "رجل يفي بكلمته"، بعدما كان قد أعلن في مقابلة مع إذاعة "RAC1" أنّه سيصبغ شعره باللون الوردي في حال نجحت في الفوز بالبطولة.وجاء تنفيذ الوعد بالتزامن مع احتفال اللاعب بعيد ميلاده الـ22، فيما نشر مصفف شعره مقطعًا أظهر مراحل تغيير لون شعره، من قصّه وإزالة لونه وصولًا إلى صبغه بالوردي الفاقع.وسارع إلى التعليق على لزميله في برشلونة والمنتخب الإسباني، مكتفيًا برموز ضاحكة، بينما أثارت الخطوة ردودًا طريفة بين زملائه ومتابعيه.وكان غافي قد ساهم في مشوار إسبانيا نحو إحراز كأس للمرة الثانية في تاريخها، ليعود بعدها إلى برشلونة بمظهر مختلف، بعدما حوّل وعده قبل البطولة إلى حقيقة عقب التتويج.