مقتل لاعب كرة قدم في هجوم مسلّح

قُتل لاعب الأوغندي ديفيد أووري، قائد نادي إس سي ، متأثرًا بإصاباته بعد تعرّضه لهجوم قرب منزله في منطقة ماكيندي بالعاصمة كامبالا، خلال محاولة لسرقة هاتفه ومقتنياته الشخصية.وبحسب شرطة كامبالا، هاجم مجهولون اللاعب البالغ 27 عامًا مساء الثلاثاء، قبل أن يعثر عليه أحد المارّة فاقدًا الوعي وينقله إلى مستشفى قريب. ونُقل لاحقًا إلى مستشفى آخر، حيث أُعلنت وفاته الأربعاء متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.وأفاد شهود بأن المهاجمين ضربوه بقطع من حجارة الرصف، ثم استولوا على أغراضه وفرّوا من المكان.وكان أووري يشغل مركزَي الظهير الأيمن ولاعب الوسط، وأسهم في تتويج إس سي فيلا بلقب الدوري الأوغندي موسم 2023-2024، وهو اللقب الـ17 في تاريخ النادي.كما سبق أن مثّل منتخب ، وخاض تجارب احترافية مع فيليز الإسباني وأوتسيكتنس ، بعدما بدأ مسيرته مع فايبرز عام 2016.ونعى الأوغندي والنادي قائدهما، فيما طالبت جهات رياضية وبرلمانية السلطات بملاحقة المعتدين وتعزيز الأمن في كامبالا. وفتحت الشرطة تحقيقًا لتحديد هوية المتورطين وتوقيفهم.