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فيديو - إصابة قاسية تهدّد موسم لاعب خيتافي

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فيديو - إصابة قاسية تهدّد موسم لاعب خيتافي
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كرة القدم

2026-08-08 | 05:18
فيديو - إصابة قاسية تهدّد موسم لاعب خيتافي

كشفت التقارير الطبّيّة الأوّليّة عن إصابات متعددة في ركبة اللاعب

تلقّى خيتافي ضربة قويّة قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما تعرّض لاعبه النيجيري كريستانتوس أوتشي لإصابة خطيرة في الركبة خلال المباراة الودّية أمام موناكو، ضمن استعدادات الفريقين للموسم 2026-2027.
وجاءت الإصابة إثر تدخّل قوي من مدافع موناكو كريستيان ماويسا، الذي أشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء مباشرة، فيما اضطر أوتشي إلى مغادرة أرض الملعب بعد الإصابة.
وكشفت التقارير الطبّيّة الأوّليّة عن إصابات متعددة في ركبة اللاعب البالغ 23 عامًا، تستدعي تدخّلًا جراحيًا وفترة طويلة من العلاج والتأهيل، وسط توقّعات بغيابه عن معظم الموسم، وربّما حتّى نهايته.
وتأتي الإصابة في توقيت صعب بالنسبة إلى الدولي النيجيري، الذي عاد إلى خيتافي هذا الصيف بعد انتهاء فترة إعارته إلى كريستال بالاس، وبدأ التحضيرات مع الفريق الإسباني بحثًا عن استعادة مكانته الأساسية.
وكان أوتشي قد انضم إلى خيتافي عام 2024، قبل أن يخوض الموسم الماضي مع كريستال بالاس، فيما باتت عودته إلى الملاعب مرتبطة الآن بنتائج الجراحة وبرنامج التعافي الذي سيخضع له خلال الأشهر المقبلة.
 
 

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كريستانتوس أوتشي

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