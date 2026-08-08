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فيديو - فيران توريس ضيف ريفنز بعد المونديال

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فيديو - فيران توريس ضيف ريفنز بعد المونديال
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كرة القدم

2026-08-08 | 05:40
فيديو - فيران توريس ضيف ريفنز بعد المونديال

واصل فيران توريس عيش أجواء مختلفة بعد تحوّله إلى أحد أبرز وجوه تتويج إسبانيا بكأس العالم

واصل فيران توريس عيش أجواء مختلفة بعد تحوّله إلى أحد أبرز وجوه تتويج إسبانيا بكأس العالم، وهذه المرّة خلال زيارة إلى تدريبات بالتيمور ريفنز، أحد أشهر فرق دوري كرة القدم الأميركية "NFL".
وحضر مهاجم برشلونة الحصة التدريبية للفريق في بالتيمور، حيث قُدّم إلى اللاعبين باعتباره صاحب الهدف الذي منح إسبانيا لقب كأس العالم، قبل أن يتحدث إليهم عقب نهاية التدريبات ويلتقي عددًا من نجوم الفريق.
وكان توريس قد سجل الهدف الوحيد في نهائي المونديال أمام الأرجنتين في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي، ليقود المنتخب الإسباني إلى الفوز (1-0) والتتويج باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.
وتأتي زيارة اللاعب الإسباني ضمن سلسلة من الظهورات التي أعقبت البطولة، بعدما ارتفعت شعبيته بصورة كبيرة في الولايات المتحدة عقب هدف النهائي. 
كما كان توريس قد ظهر قبل أيام في ملعب "يانكي" بنيويورك، حيث نفّذ الرمية الافتتاحية الشرفية، في جولة أميركية أعقبت الإنجاز الأبرز في مسيرته حتى الآن.
 
 

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بالتيمور ريفنز

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