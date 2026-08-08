فيديو - فيران توريس ضيف ريفنز بعد المونديال

« Il a marqué le but décisif de la victoire pour offrir la Coupe du monde à tout son pays ! » 🇪🇸🤩



La vie de Ferran Torres a changé après ce but.



L’Espagnol était de passage à l’entraînement des Baltimores Ravens, célèbre équipe de NFL 🇺🇸. 🏈 pic.twitter.com/zi9JmwH9Lz — Actu Foot (@ActuFoot_) August 8, 2026

واصل فيران توريس عيش أجواء مختلفة بعد تحوّله إلى أحد أبرز وجوه تتويج بكأس ، وهذه المرّة خلال زيارة إلى تدريبات بالتيمور ريفنز، أحد أشهر فرق الأميركية "NFL".وحضر مهاجم الحصة التدريبية للفريق في بالتيمور، حيث قُدّم إلى اللاعبين باعتباره صاحب الهدف الذي منح إسبانيا لقب ، قبل أن يتحدث إليهم عقب نهاية التدريبات ويلتقي عددًا من نجوم الفريق.وكان توريس قد سجل الهدف الوحيد في نهائي المونديال أمام الأرجنتين في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي، ليقود المنتخب الإسباني إلى الفوز (1-0) والتتويج باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.وتأتي زيارة اللاعب الإسباني ضمن سلسلة من الظهورات التي أعقبت البطولة، بعدما ارتفعت شعبيته بصورة كبيرة في عقب هدف النهائي.كما كان توريس قد ظهر قبل أيام في ملعب "يانكي" بنيويورك، حيث نفّذ الرمية الافتتاحية الشرفية، في جولة أميركية أعقبت الإنجاز الأبرز في مسيرته حتى الآن.