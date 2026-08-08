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فيديو - حارس يتصدّى لجميع الركلات الترجيحية

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فيديو - حارس يتصدّى لجميع الركلات الترجيحية
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كرة القدم

2026-08-08 | 18:58
فيديو - حارس يتصدّى لجميع الركلات الترجيحية

تصدّى لوكاس ينسن للركلات الأربع التي سدّدها منافسه خلال ركلات الترجيح

قدّم لوكاس ينسن، حارس ميلوول، عرضًا استثنائيًّا أمام كوينز بارك رينجرز في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعدما تصدّى للركلات الأربع التي سدّدها منافسه خلال ركلات الترجيح، ليقود فريقه إلى الدور الثاني. 
وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل بعد الوقت الأصلي، قبل أن يتحوّل الحارس الدنماركي إلى بطل المواجهة في ملعب "لوفتوس رود". 
ووقف ينسن أمام أربع ركلات متتالية لكوينز بارك رينجرز، ونجح في إبعادها جميعًا، في إنجاز وصفه مدرب ميلوول أليكس نيل بأنّه أمر "نادر جدًّا".
وتزداد قيمة ما فعله الحارس بالنظر إلى أن المباراة كانت الأولى له منذ 483 يومًا بعد فترة طويلة من الغياب، ليعود مباشرةً بأداء استثنائي ويحسم بطاقة التأهل لفريقه؟
ولم تكن ركلات ميلوول مثالية بدورها، إذ أهدر الفريق ركلتين، ما منح ينسن فرصة الاستمرار في المواجهة وإكمال سلسلته المذهلة، قبل أن ينهي الأمسية بسجلّ كامل: 4 ركلات واجهها... و4 تصدّى لها. 
 

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لوكاس ينسن

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