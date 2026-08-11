مفاجأة صادمة داخل حافلة ساو باولو

شهدت رحلة إلى واقعة غريبة قبل مواجهة بوليفار في كأس "سودأميركانا"، بعدما ضبطت الشرطة البوليفية 86.5 كلغ من الماريجوانا داخل الحافلة التي كان من المقرر أن تنقل بعثة .ووقعت الحادثة الثلاثاء في منطقة كوتشابامبا، خلال عملية تفتيش، إذ عثرت السلطات على أربع حقائب تحتوي على المخّدرات داخل المركبة التابعة لشركة "Buses Cosmos"، التي تعاقد معها ساو باولو لتأمين تنقّلات بعثته في بوليفيا.وبحسب تقارير محلية، أوقفت السلطات أشخاصًا كانوا على متن الحافلة وفتحت تحقيقًا لمعرفة مصدر المواد ووجهتها، فيما أكدت مصادر النادي أنّ ساو باولو لا علاقة له بالواقعة، وأن أفراد البعثة لم يكونوا على متن المركبة عند ضبطها.ولم تؤثّر الحادثة على برنامج الفريق، إذ وفّرت الشركة حافلة أخرى في الموعد المحدّد لنقل اللاعبين والجهاز الفنّي، الذين كانوا في بوليفيا لمواجهة بوليفار على ملعب "هيرناندو سيليس" في ذهاب دور الـ16 من كأس سودأميركانا.