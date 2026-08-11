فيديو - الخليفي يحتفي بفابيان رويز أمام زملائه

AL-KHELAIFI CONGRATULATES FABIÁN ON HIS WORLD CUP WIN! 🇪🇸🏆



The PSG president took the time to recognize the Spanish star in front of the entire locker room for his incredible achievement with Spain! 👏🏼🔥#NasserAlKhelaifi #FabianRuiz #PSG #Spain #WorldCup2026 pic.twitter.com/FlmlUqdRSv \— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 11, 2026

حظي فابيان رويز باستقبال خاص لدى عودته إلى تدريبات ، بعد تتويجه مع المنتخب الإسباني بلقب ، إذ حرص الخليفي على تكريمه أمام زملائه تقديرًا لإنجازه مع "لا روخا".وشكّل لاعبو والجهاز الفني ممرًا شرفيًا للاعب الإسباني في مركز تدريبات النادي في بواسي، وسط التصفيق، قبل أن يتلقى التهنئة من الخليفي أمام غرفة الملابس. وجاء ذلك خلال أول حصة مكتملة للفريق بعد عودة الدوليين المشاركين في المونديال.وكان رويز من العناصر المهمة في مشوار نحو اللقب، وسجل في ربع النهائي أمام ، قبل أن يخوض مباراته الدولية رقم 50 في النهائي الذي حسمه المنتخب الإسباني أمام (1-0) بعد التمديد.وسبق للاعب أن كشف أنّ الخليفي ولويس كامبوس ولويس إنريكي وأفراد النادي كانوا يرسلون إليه رسائل دعم بعد كل مباراة خلال كأس ، مؤكّدًا أنّ مساندة باريس سان جيرمان له ولعائلته رافقته طوال البطولة.