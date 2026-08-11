فيديو - طرد لاعب… والنهاية في مركز الشرطة

شهدت مباراة في إحدى الدوريات الإقليمية بالأرجنتين حادثة عنف خطيرة، بعدما اعتدى لاعب على الحكم مباشرة عقب إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، قبل أن تتدخل الشرطة وتلقي القبض عليه داخل أرض الملعب.ووقعت الحادثة في الدقيقة 35 من مباراة أُقيمت في كابيتان بيرموديز، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، عندما قرر الحكم هوغو ماسويلي طرد خورخي غودوي، باريو كينتا، إثر مخالفة قرب منطقة جزاء فريقه.وبعد قرار الطرد، توجه غودوي نحو الحكم واعتدى عليه بلكمة في الوجه، ما أدّى إلى سقوطه أرضًا، وسط صدمة الحاضرين، وسارعت عناصر الشرطة المكلفة بتأمين المباراة إلى الدخول للملعب وتوقيف اللاعب قبل مغادرته.وحاول بعض زملائه منع عناصر الأمن من اقتياده، إلا أن الشرطة نقلته إلى مركز محلي ووضعته بتصرف المناوبة، فيما تلقى الحكم الإسعافات الأولية قبل نقله إلى مركز صحي لإجراء الفحوص اللازمة.وتوقفت المباراة بعد الحادثة، بينما أصدر نادي باريو كينتا بيانًا أدان فيه أي اعتداء أو تهديد أو سلوك عنيف، معلنًا تضامنه مع الحكم، أما نادي سانتا كاتالينا، صاحب ، فأكد أنه سينتظر قرار رابطة سانلورنسينا الإقليمية ومحكمتها التأديبية بشأن الواقعة.