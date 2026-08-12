فيديو - مراوغات مجنونة ثم اشتباك.. فطرد!

EXPULSO POR DRIBLAR! 🤬🤬🤬



Juninho deu dois chapéus e foi expulso, Anápolis prejudicado no Jonas Duarte por: JOGAR FUTEBOL! 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️



Juninho foi AGREDIDO e o árbitro o EXPULSOU!



VERGONHA @CBF_Futebol pic.twitter.com/A6FSXzcvgN — Sou Anápolis FC 🇾🇪 (@AnapolisFCGalo) August 11, 2026

تحوّلت لقطة مهارية رائعة إلى اشتباك وبطاقات حمراء خلال مباراة أنابوليس وغواراني، ضمن الجولة 16 من الدرجة الثالثة البرازيلي، على ملعب دوارتي.وفي الدقيقة 41 من الشوط الأول، تسلّم جونينيو ونجح في تنفيذ "كوبريين" متتاليين، متجاوزًا لاعبين من غواراني بطريقة لافتة، قبل أن يتعرّض لعرقلة فتتحوّل اللقطة سريعًا إلى مشادة بين لاعبي الفريقين، تخلّلتها دفعات واعتراضات.وانتهت الفوضى بإشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه جونينيو، إلى جانب لاعب غواراني، كما طُرد غاريب من مقاعد بدلاء أنابوليس.واعترض مدرّب أنابوليس لوان كارلوس على الطريقة التي أدار بها الحكم اللقطة، معتبرًا أنّ احتساب المخالفة مباشرة بعد تجاوز جونينيو لمنافسيه كان كفيلًا بمنع الاشتباك من الأساس.ورغم النقص العددي والأحداث المثيرة، نجح أنابوليس في قلب النتيجة والفوز (2-1)، بهدف حاسم جاء في اللحظات من المباراة.