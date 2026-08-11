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فيديو - بيدري يعود بطلًا إلى مسقط رأسه

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فيديو - بيدري يعود بطلًا إلى مسقط رأسه
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كرة القدم

2026-08-11 | 19:58
فيديو - بيدري يعود بطلًا إلى مسقط رأسه

حظي بيدري باستقبال حافل في بلدة تيغيستي بجزيرة تينيريفي

حظي بيدري باستقبال حافل في بلدة تيغيستي بجزيرة تينيريفي، بعد عودته متوجًا مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، في احتفال خصّصته البلدة لنجم برشلونة الذي بدأ فيها خطواته الأولى في كرة القدم.
وتجمّع عدد كبير من الأهالي والمشجعين لاستقبال صاحب الـ23 عامًا، الذي حضر إلى مقر بلدية تيغيستي ضمن احتفال رسمي نظمّته البلديّة بالتعاون مع مجلس جزيرة تينيريفي، قبل أن يطلّ على الجماهير من شرفة المبنى ويوجّه إليهم كلمة شكر على الاستقبال.
وحمل الاحتفال طابعًا خاصًّا بالنسبة إلى بيدري، إذ عاد هذه المرة إلى المكان الذي نشأ فيه حاملًا صفة بطل العالم، بعدما ساهم في تتويج إسبانيا باللقب الثاني في تاريخها إثر الفوز على الأرجنتين بهدف فيران توريس.
وبدأ لاعب برشلونة مسيرته الكروية في تيغيستي قبل الانتقال لاحقًا إلى مراحل أخرى من تكوينه في جزر الكناري، ومنها انطلق إلى لاس بالماس ثم برشلونة، ليعود إلى بلدته بعد سنوات في واحدة من أبرز محطات مسيرته.
 

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