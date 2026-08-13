فيديو - في توتنهام ممرّ شرفي ضخم لبطل العالم

🇪🇸🏆 The whole Tottenham squad, including academy players, did a guard of honour for winner Pedro Porro! 🤍👏 pic.twitter.com/7sGTFRYqKx — EuroFoot (@eurofootcom) August 13, 2026

حظي بورو باستقبال استثنائي عند عودته إلى تدريبات ، بعدما توّج مع المنتخب الإسباني بلقب ، إذ اصطف لاعبو الفريق الأول والجهاز الفني والعاملون في النادي، إلى جانب لاعبي الأكاديمية، لتشكيل ممر شرفي ضخم له في مركز تدريبات "هوتسبير واي".وبدا التأثّر واضحًا على الظهير الإسباني خلال مروره بين زملائه وسط التصفيق والهتافات، في أوّل ظهور له مع النادي بعد انتهاء عطلته التي أعقبت المونديال، قبل أن يحتفي توتنهام بإنجازه ويشير إلى أنه أصبح رابع لاعب في تاريخ النادي يرفع كأس وهو ضمن صفوفه.وعاد صاحب الـ26 عامًا إلى بعد مشاركة بارزة مع في البطولة، التي اختتمها "لا روخا" بالتتويج على حساب في النهائي، ليبدأ بعدها بورو برنامجه التحضيري للموسم الجديد مع النادي الإنجليزي.ولم يقتصر الاستقبال على نجوم الفريق الأول، إذ شاركت فيه مختلف فئات النادي، ما حوّل عودة بورو إلى احتفال جماعي ببطل داخل توتنهام.