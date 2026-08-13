فيديو - في توتنهام ممرّ شرفي ضخم لبطل العالم

حظي بيدرو
بورو باستقبال استثنائي عند عودته إلى تدريبات توتنهام
، بعدما توّج مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم
، إذ اصطف لاعبو الفريق الأول والجهاز الفني والعاملون في النادي، إلى جانب لاعبي الأكاديمية، لتشكيل ممر شرفي ضخم له في مركز تدريبات "هوتسبير واي".
وبدا التأثّر واضحًا على الظهير الإسباني خلال مروره بين زملائه وسط التصفيق والهتافات، في أوّل ظهور له مع النادي بعد انتهاء عطلته التي أعقبت المونديال، قبل أن يحتفي توتنهام بإنجازه ويشير إلى أنه أصبح رابع لاعب في تاريخ النادي يرفع كأس العالم
وهو ضمن صفوفه.
وعاد صاحب الـ26 عامًا إلى لندن
بعد مشاركة بارزة مع إسبانيا
في البطولة، التي اختتمها "لا روخا" بالتتويج على حساب الأرجنتين
في النهائي، ليبدأ بعدها بورو برنامجه التحضيري للموسم الجديد مع النادي الإنجليزي.
ولم يقتصر الاستقبال على نجوم الفريق الأول، إذ شاركت فيه مختلف فئات النادي، ما حوّل عودة بورو إلى احتفال جماعي ببطل العالم الجديد
داخل توتنهام.