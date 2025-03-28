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نهاية مغامرة تلميذة نادال الفلبينية في تنس ميامي

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نهاية مغامرة تلميذة نادال الفلبينية في تنس ميامي
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التنس

2025-03-28 | 03:21
نهاية مغامرة تلميذة نادال الفلبينية في تنس ميامي

خريجة أكاديمية أسطورة التنس الإسباني رافايل نادال

انتهت مغامرة النجمة الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيلا، 19 عاماً، في دورة ميامي الأميركية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 8 ملايين و900 ألف دولار، عند الدور نصف النهائي.
فقد خسرت إيلا، المصنفة 140 عالميا، في هذا الدور أمام الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة الرابعة، وإن بصعوبة كبيرة (6-7 و7-5 و3-6)، وسيتعين على الأخيرة مواجهة البيلاروسية آريانا سابالينكا، المصنفة اولى في النهائي.
وكانت إيلا فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، بتأهلها الى ربع النهائي، ثم إطاحتها بالنجمة البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة الثانية عالميا، بفوزها عليها بمجموعتين (6-2 و7-5).
وأصبحت إيلا أول فلبينية تبلغ هذا الدور لإحدى بطولات "الماسترز" ذات الألف نقطة عند السيدات أو الرجال، وهي التي ولدت إيلا في العام 2005 في كيزون سيتي، في ضواحي مانيلا، وبدأت ممارسة التنس في سنّ الأربع أعوام بفضل جدها الذي كان لاعبا هاوياً.
واضطرت إيلا لمغادرة بلدها في سن 13 عاما للانضمام إلى أكاديمية أسطورة التنس الإسباني رافايل نادال في مدينة مايوركا الاسبانية.
خلال سبع سنوات، أصبحت الأكاديمية بمثابة منزل إيلا، ولعبت دوراً مركزياً في تألقها وبناء شخصيتها المهنية وصعودها الصاروخي.



نهاية مغامرة تلميذة نادال الفلبينية في تنس ميامي

رياضة

التنس

ألكسندرا إيلا

دورة ميامي

جيسيكا بيغولا

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