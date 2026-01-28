الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - ألكاراز يُمتع الجمهور بحركاته الاستعراضية

فيديو - ألكاراز يُمتع الجمهور بحركاته الاستعراضية
التنس

2026-01-28 | 00:48
فيديو - ألكاراز يُمتع الجمهور بحركاته الاستعراضية

حجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي في ملبورن

أظهر الإسباني كارلوس ألكاراز جانبًا ترفيهيًا لافتًا في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما بدا سعيدًا بإشعال المدرجات واستعراض حيل سريعة بالمضرب أمام الجماهير. 
وجاءت هذه اللقطات بعدما حسم الإسباني مواجهة ربع النهائي أمام الأسترالي أليكس دي مينور بثلاث مجموعات دون رد (7-5 و6-2 و6-1)، ليحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي في ملبورن، مطيحًا بآخر منافس أسترالي خارج البطولة.
وبهذا الفوز، واصل المصنف الأول عالميًا مسيرته القوية في نسخة 2026 من دون خسارة أي مجموعة حتى هذه المرحلة، واضعًا نفسه على بُعد مباراتين من التتويج، ومؤكدًا، داخل الملعب وخارجه، قدرته على الجمع بين الحسم التنافسي وصناعة لحظات تفاعلية تُقرّبه أكثر من الجمهور. 
وبعد التأهل إلى المربع الذهبي، وجّه ألكاراز كلمات مؤثرة لوالده، عاكسًا الجانب العائلي في رحلته الاحترافية، حيث قال "أنا فخور جدًا برؤية والدي يعيش هذه التجارب، كان ذلك حلمه عندما كان يلعب التنس، وأنا فخور حقًا بأنه يحقق حلمه معي".
ويخوض ألكاراز، المصنف الأول، مباراة نصف النهائي يوم الجمعة، حيث يواجه الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث.



