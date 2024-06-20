بكاء سيلين ديون خلال العرض الأول لفيلمها في نيويورك

ظهرت ديون بإطلالة بيضاء كاملة، حيث ارتدت تنورة طويلة وبلوزة بأكمام طويلة، مزينة بحزام فضي وإكسسوارات أنيقة. استقبلها الجمهور بترحاب وتصفيق حار، وألقت كلمة شكرت فيها طبيبتها الدكتورة أماندا بيكيه ومخرجة الفيلم إيرين تايلور برودسكي، كما أشادت بالدعم اليومي من أطفالها الرائعين.

لم تستطع ديون أن تحبس دموعها وهي تعبر عن امتنانها لأصدقائها وقالت: "لا أستطيع أن أصدق كم أنا محظوظة لوجودكم في حياتي. شكراً لكم جميعاً من أعماق قلبي لكونكم جزءًا من رحلتي. هذا الفيلم هو رسالة حبي لكم". وقام ابنها رين بتقديم منديل لها لمسح دموعها.

في عام 2022، تم تشخيص ديون بمتلازمة الشخص المتيبس، مما أجبرها على الابتعاد عن الغناء بسبب تضرر أوتار صوتها وصعوبة حركتها. في المقطع الترويجي للفيلم، قالت ديون: "لقد تم تشخيصي باضطراب عصبي نادر جدًا. لم أكن مستعدة للحديث عن ذلك من قبل، لكنني الآن مستعدة".