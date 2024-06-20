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فنان شهير يشن هجوماً قوياُ على تامر حسني: بيعمل حاله بيعزف
فنان شهير يشن هجوماً قوياُ على تامر حسني: بيعمل حاله بيعزف
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فنان شهير يشن هجوماً قوياُ على تامر حسني: بيعمل حاله بيعزف

فن

2024-06-20 | 08:54
فنان شهير يشن هجوماً قوياُ على تامر حسني: بيعمل حاله بيعزف
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Aljadeed
فنان شهير يشن هجوماً قوياُ على تامر حسني: بيعمل حاله بيعزف

وجّه عازف الغيتار الأردني محمود ردايدة، انتقادات حادّة إلى النجم المصري تامر حسني، بسبب صورة من أحد الحفلات التي أحياها الأخير خلال عيد الأضحى المبارك.

 
ونشر الموزّع الموسيقي ومؤسّس فرقة "جدل" الشهيرة، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" صورة من حفل تامر حسني في ثاني أيام العيد، ظهر فيها وهو يعزف على الغيتار، وكتب معلّقاً على الصورة: "أرجوك لا تمسك غيتار وتستعبط ع العالم يا توتو، بيعمل حاله بيعزف يا جماعة… ارحمنا".
ونشر محمود ردايدة فيديو آخر ظهر فيه وهو يقول: "من مكاني هذا ومن هذه المنصة بتبرّع أعلّم تامر حسني الغيتار... أخبروه".
 
 

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