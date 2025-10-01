كلمات مؤثرة من سلاف فواخرجي عن مستقبل سوريا

نشرت الممثلة عبر حسابها على منصة "إكس" منشوراً عبّرت فيه عن قلقها وحزنها إزاء الأوضاع في الجنوب السوري.



وقالت إن " يرفع علمه الأزرق في التي كانت يوماً محررة، وكأنه يغرس سكيناً في قلوبنا"، مضيفة أن الجيش "يصول ويجول في الجنوب السوري حتى وصل إلى مشارف ".

وأشارت فواخرجي إلى أن الجيش الإسرائيلي "يعتقل شباباً سوريين، أياً كانوا، فهم سوريون"، مؤكدة أن المشهد يجعل السوريين مجرد متفرجين على ما يجري. واستعارت الفنانة مقطعاً من كلمات الشاعر وقالت متصرّفة بها: "لو أننا نعرف خاتمتنا ما كنا بدأنا... لا كنا بدأنا ولا خسرنا"، متسائلة: "أهي خاتمة نصر وعز؟ أم خاتمة ذل وهوان؟ نهاية أم بداية؟". يعكس منشور فواخرجي من الغضب والخذلان أمام التطورات المتسارعة في الجنوب السوري، حيث حمّلت كلماتها طابعاً وجدانياً يجمع بين التساؤل والمرارة والحنين إلى زمن التحرير.