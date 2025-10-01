كلمات مؤثرة من سلاف فواخرجي عن مستقبل سوريا

وأشارت فواخرجي إلى أن الجيش الإسرائيلي "يعتقل شباباً سوريين، أياً كانوا، فهم سوريون"، مؤكدة أن المشهد يجعل السوريين مجرد متفرجين على ما يجري. واستعارت الفنانة مقطعاً من كلمات الشاعر نزار قباني
وقالت متصرّفة بها: "لو أننا نعرف خاتمتنا ما كنا بدأنا... لا كنا بدأنا ولا خسرنا"، متسائلة: "أهي خاتمة نصر وعز؟ أم خاتمة ذل وهوان؟ نهاية أم بداية؟". يعكس منشور فواخرجي حالة
من الغضب والخذلان أمام التطورات المتسارعة في الجنوب السوري، حيث حمّلت كلماتها طابعاً وجدانياً يجمع بين التساؤل والمرارة والحنين إلى زمن التحرير.