الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كلمات مؤثرة من سلاف فواخرجي عن مستقبل سوريا
كلمات مؤثرة من سلاف فواخرجي عن مستقبل سوريا
A-
A+

كلمات مؤثرة من سلاف فواخرجي عن مستقبل سوريا

فن

2025-10-01 | 04:29
كلمات مؤثرة من سلاف فواخرجي عن مستقبل سوريا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كلمات مؤثرة من سلاف فواخرجي عن مستقبل سوريا

نشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عبر حسابها على منصة "إكس" منشوراً عبّرت فيه عن قلقها وحزنها إزاء الأوضاع في الجنوب السوري.

وقالت إن "الكيان الصهيوني يرفع علمه الأزرق في القنيطرة التي كانت يوماً محررة، وكأنه يغرس سكيناً في قلوبنا"، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي "يصول ويجول في الجنوب السوري حتى وصل إلى مشارف العاصمة دمشق".
 
وأشارت فواخرجي إلى أن الجيش الإسرائيلي "يعتقل شباباً سوريين، أياً كانوا، فهم سوريون"، مؤكدة أن المشهد يجعل السوريين مجرد متفرجين على ما يجري. واستعارت الفنانة مقطعاً من كلمات الشاعر نزار قباني وقالت متصرّفة بها: "لو أننا نعرف خاتمتنا ما كنا بدأنا... لا كنا بدأنا ولا خسرنا"، متسائلة: "أهي خاتمة نصر وعز؟ أم خاتمة ذل وهوان؟ نهاية أم بداية؟". يعكس منشور فواخرجي حالة من الغضب والخذلان أمام التطورات المتسارعة في الجنوب السوري، حيث حمّلت كلماتها طابعاً وجدانياً يجمع بين التساؤل والمرارة والحنين إلى زمن التحرير.

اقرأ ايضا في فن

إليسا تكشف عن أصعب فصول حياتها.. هكذا واجهت سرطان الثدي
09:55

إليسا تكشف عن أصعب فصول حياتها.. هكذا واجهت سرطان الثدي

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها مجددًا واحدة من أصعب المحطات التي مرت بها في حياتها، مستذكرة رحلتها المؤلمة مع مرض سرطان الثدي، الذي خاضت معه معركة قاسية قبل أن تنجح في التغلب عليه وتستعيد عافيتها.

09:55

إليسا تكشف عن أصعب فصول حياتها.. هكذا واجهت سرطان الثدي

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها مجددًا واحدة من أصعب المحطات التي مرت بها في حياتها، مستذكرة رحلتها المؤلمة مع مرض سرطان الثدي، الذي خاضت معه معركة قاسية قبل أن تنجح في التغلب عليه وتستعيد عافيتها.

سعد لمجرد يعلّق على الأحداث في المغرب
07:18

سعد لمجرد يعلّق على الأحداث في المغرب

علّق الفنان المغربي سعد لمجرد على الأحداث التي يشهدها المغرب في الساعات الأخيرة، حيث وجّه رسالة إلى جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دعا فيها إلى التمسك بالحوار والسلمية.

07:18

سعد لمجرد يعلّق على الأحداث في المغرب

علّق الفنان المغربي سعد لمجرد على الأحداث التي يشهدها المغرب في الساعات الأخيرة، حيث وجّه رسالة إلى جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دعا فيها إلى التمسك بالحوار والسلمية.

تعديل موعد عرض "وتقابل حبيب" على الجديد
06:16

تعديل موعد عرض "وتقابل حبيب" على الجديد

تعلن قناة "الجديد" عن تعديل مواعيد عرض المسلسل المصري "وتقابل حبيب"، حيث سيُعرض هذا الأسبوع يوم الخميس 2 تشرين الأول 2025 ويوم السبت 4 تشرين الأول 2025 في تمام الساعة 21:30 بتوقيت بيروت.

06:16

تعديل موعد عرض "وتقابل حبيب" على الجديد

تعلن قناة "الجديد" عن تعديل مواعيد عرض المسلسل المصري "وتقابل حبيب"، حيث سيُعرض هذا الأسبوع يوم الخميس 2 تشرين الأول 2025 ويوم السبت 4 تشرين الأول 2025 في تمام الساعة 21:30 بتوقيت بيروت.

اخترنا لك
إليسا تكشف عن أصعب فصول حياتها.. هكذا واجهت سرطان الثدي
09:55
سعد لمجرد يعلّق على الأحداث في المغرب
07:18
تعديل موعد عرض "وتقابل حبيب" على الجديد
06:16
باميلا الكيك ضيفة الحلقة الأولى من "المؤثر الحقيقي"
06:06

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025