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وفاة الاسطورة دونالد ساذرلاند بعد صراع طويل مع المرض
وفاة الاسطورة دونالد ساذرلاند بعد صراع طويل مع المرض
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وفاة الاسطورة دونالد ساذرلاند بعد صراع طويل مع المرض

فن

2024-06-21 | 07:21
وفاة الاسطورة دونالد ساذرلاند بعد صراع طويل مع المرض
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Aljadeed
وفاة الاسطورة دونالد ساذرلاند بعد صراع طويل مع المرض

توفي الممثل الكندي دونالد ساذرلاند عن عمر يناهز 88 عامًا يوم الخميس بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة فنية طويلة في هوليوود.

 أعلن الممثل كيفر ساذرلاند عن خبر وفاة والده عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مرفقًا صورة لوالده وكتب: "بقلب مفطور أقول لكم أن والدي، دونالد ساذرلاند، قد توفي". وأضاف: "أعتقد شخصيًا أنه أحد أهم الممثلين في تاريخ السينما، لم يخف أبدًا من أي دور، سواء كان جيدًا أو سيئًا. لقد أحب ما فعل وفعل ما أحب، ولا يمكن لأحد أن يطلب أكثر من ذلك. عاش حياته بشكل رائع".

بدأ دونالد ساذرلاند مسيرته في التمثيل في أوائل الستينيات، واكتسب شهرة واسعة من خلال عدة أفلام أبرزها "أبطال كيلي" (Kelly’s Heroes) عام 1970، و"لا تنظر الآن" (Don’t Look Now) الذي يعد أحد أفضل أفلام الرعب النفسي.

كما اشتهر دونالد بتجسيد شخصية الشرير في سلسلة أفلام "The Hunger Games" عام 2012، التي بطولتها النجمة الأمريكية جينيفر لورانس. وقد شارك بدور الرئيس سنو في هذه السلسلة، مما أكسبه جيلاً جديدًا من المعجبين.

كرم النجم بعدد من الجوائز طوال مسيرته، بما في ذلك جائزة الأوسكار الشرفية في عام 2017 تقديرًا لمساهماته البارزة في صناعة السينما.

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