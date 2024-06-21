كايلي جينر تنهار بالبكاء بسبب صورة .. اليكم ما حصل

ففي الحلقة الجديدة من برنامج “The Kardashians”، ظهرت كايلي وهي تشتكي لشقيقتها كيندال جينر من سخرية الناس من ملامح وجهها. وأوضحت كايلي أنها "لم تضع الكثير من المكياج"، معبرة عن شعورها بالإحباط والحزن تجاه معجبيها وأطباء الأمراض الجلدية والتجميلية الذين أشاروا إلى ظهور التجاعيد بشكل واضح على وجهها.

واعتقد بعض المعجبين أنها استخدمت الكثير من حقن الفيلر تحت عينيها وعلى عظام خدّيها، مما أدى إلى ظهور تجاعيد بارزة على وجهها.

قالت كايلي: "أنا أسمع أشياء سيئة عن نفسي طوال الوقت"، مضيفة: "أعتقد أن الأمر معي لن يتغير أبدًا"، ثم انهارت بالبكاء.