روجينا تروي ما حدث لها " تضخم بالوجه و حروق"

وظهرت روجينا في الصورة وقد التهب وجهها، وعلّقت عليها قائلةً: “الحمد لله والشكر لله اتحرقت في العيد من الشمس وأنا بقضي إجازة العيد مع الدكتور”.

وأوضحت روجينا أنها كانت برفقة أفراد أسرتها لقضاء إجازة عيد الأضحى بالساحل الشمالي، وقررت التعرض لأشعة الشمس، إلا أنها اختارت على ما يبدو الوقت غير المناسب.

وأضافت أن أشعة الشمس كانت قوية للغاية، وهو ما جعلها تعدل رأيها وتكتفي بساعة واحدة فقط.

إلا أن هذا لم يشفع لها، إذ فوجئت بعد ذلك بتأثر وجهها وبشرتها بشكل كبير صاحبه ألم شديد بمنطقة الوجه ثم تورم ضخم مما اضطرها لاستشارة طبيب مختص.

وذكرت أن الطبيب أكد لها أن ما حدث كان بسبب الأشعة الضارة والقوية، وطالبها بالاستعانة بالكريمات والمرطبات وأدوية الحروق حتى لا تحدث أيه مضاعفات.

وبدورها، وجهت روجينا نصيحة للجمهور بالحرص والحذر من أشعة الشمس، خاصة أن أغلب المصطافين يتعرضون لها خلال فترة الصيف.