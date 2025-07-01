فنان شهير يعلن اصابته بنوع خطير من السرطان

ويواجه الصوت الذي لطالما أشعل الحفلات وحرّك الجماهير، نوع نادر وشديد الخطورة من سرطان الخلايا الحرشفية، أصاب الرأس والعنق والحلق، وفق ما أعلنته الفرقة في بيان مؤلم.

وبدأت حين شعر روتش بأعراض بدت عادية مثل سعال لا يتوقّف وحرارة مرتفعة، لكنها لم تكن كذلك.

ونقل على الفور إلى المستشفى، ليكتشف الأطباء إصابته بسرطان عدواني يتطلب علاجًا معقّدًا ومكثّفًا.

ونشرت خطيبته جينيفر صورة له من داخل غرفة العلاج، مستلقياً على سرير المستشفى ومحاطاً بالأجهزة الطبية، وكتبت:"الكلمات لا تكفي لوصف ما نمرّ به. الخبر دمّر عالمنا".

وأضافت أنها تركت عملها لتكون إلى جانبه، مقدّمة رعاية ودعماً، في رحلة وصفتها بأنها "شاقة ومؤلمة، لكنها مليئة بالإيمان بقوّته".

وسط كل هذا الألم، لم تقف الفرقة مكتوفة الأيدي، فأطلقت حملة تبرعات لمساعدة نجمها في تغطية نفقات العلاج، في وقت تهاطلت فيه رسائل الحب والدعاء من جمهوره حول .