ماغي بو غصن تكشف لأول مرة عن تعرضها للخيانة والعنـف في زواجها الأول

كشفت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن تفاصيل عن حياتها الخاصة، وتحدثت عن علاقتها بزوجها جمال سنان، وآخر أعمالها الدرامية "ع أمل" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دراما رمضان 2024.

وفي التفاصيل، قالت ماغي بوغصن خلال لقائها في برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، إنها عانت في زواجها الأول، بعد تعرضها للخيانة والعنف الزوجي ما أدى بها إلى اتخاذ قرار الانفصال.

وتابعت الفنانة اللبنانية أنها بدأت بالبحث عن حياة جديدة في بيئة صحية، مشددة على أن تعرض المرأة للخيانة يجعلها تشعر بالوجع أكثر من الرجل.

وأوضحت ماغي أن الخيانة ليست مقتصرة على الرجل فقط، ولكنها أمر مرفوض لكلا الطرفين في العلاقة الزوجية.

وأضافت ماغي بو غصن أنها تزوجت مجددا من المنتج جمال سنان، ورزقها الله بعوض عن أيام صعبة تعرضت لها، والذي وصفته بـ"الصديق المقرب لها".

وقالت ماغي إنه مر على زواجهما 22 عامًا، ولو عاد الزمن من جديد سوف تختاره مرة أخرى لأنه أكرمها، كاشفة عن الصدفة التي جمعتهما من خلال حفل عشاء عن طريق صديقتها، لتعمل معه فترة، ثم بعدها أصبحت علاقتهما مقربة حتى قررا الزواج.

وقالت ماغي إن زوجها اللبناني جمال سنان دخل في مجال الإنتاج الفني بعد زواجهما بسنوات طويلة، مبدية عدم اهتمامها بالشائعات التي تتحدث عن زواجها من أجل المصلحة، وأن ينتج لها أعمالا فنية.