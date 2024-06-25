أنغام تتعرض لموقف محرج بسبب صحافية مغربية

وأثناء تلقيها أسئلة الصحافيين، رحبت صحافية مغربية بأنغام إلا أنها أخطأت في اسمها وقالت “أهلاً أحلام” بدل “أنغام”، فسارع الإعلاميون حولها بإبلاغها بأن الفنانة التي أمامها هي أنغام، الأمر الذي جعل الفنانة تشعر بالانزعاج لكنها تمالكت أعصابها وضحكت وهي ممتعضة وأكملت حديثها مع الإعلاميين.

وكان حفل صاحبة “أكتبلك تعهد” على مسرح النهضة ضمن فعاليات مهرجان موازين 2024 قد شهد حضورا ضعيفاً بعد غيابها لحوالي 4 سنوات عن المغرب، ما أثار صدمة الفنانة المصرية.

وجاءت صدمة أنغام بعدما صعدت إلى المسرح لتجد غياباً من الجمهور المغربي عن حفلها بمهرجان موازين الذي يأتي بأكبر مسارح المهرجان، وهو مسرح النهضة الذي يتسع لحوالي 50 ألف متفرج، لكنه استقبل فقط حوالي 500 شخص فقط.

ورغم صدمة قلة الجمهور، تقبلت أنغام هدية من أحد الحضور بعدما صعد إلى المسرح وأهداها العلم المغربي فالتحفته وسط تفاعل الحضور الموجود.