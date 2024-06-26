أحلام تعلق على حادثة انغام: اسمي مش اساءة اسمي يشرف

وقالت الفنانة الإماراتية في تغريدةٍ نشرتها عبر منصة "X" إن اسمها ليس إساءةً لأحد أبدًا، مضيفةً: أنا أحلام وهي أنغام.





وأشارت احلام إلى أن هذا الموقف سبق وتعرضت له في أحد المؤتمرات، إذ أخطأت إعلامية باسمها، ونادتها باسم فنانةٍ أخرى، لترد حينها "أتشرف".

وتابعت أحلام بالقول: اسمي مش إساءة، اسمي تشريف وأكيد مهرجان بقدر وقيمة "موازين"، بدعوته اسما كبيرا مثل أنغام للمشاركة في الليالي لن يقصد الإساءة إليها.

كما أوضحت أحلام في تغريدتها أن حروف الاسمين متقاربة، مختتمةً تغريدتها بالتأكيد أن اسمها لا يشكل أي إساءة لأي فنان "مين ما كان يكون" على حد تعبيرها.