اليكم تطورات الحالة الصحية لشقيقة الملك تشارلز بعد حادثة الحصان

ونُقلت الأميرة آن البالغة من العمر 73 عامًا، بعدما لحقت بها إصابات بالرأس وارتجاج في المخ، نتيجة ركلها من قبل حصان خلال تجولها في منتزه جاتكومب.وقام زوج الأميرة، نائب الأدميرال السير تيموثي لورانس، بزيارتها في المستشفى، بعد أن أمضت ليلتها الثانية، متحدثًا بشأن تطوراتها الصحية.وقال لورانس إن الأميرة تتعافى بشكل جيد، وأن الحادثة أثرت بشدة بجميع الرسائل التي تلقيناها من العديد من الأشخاص القريبين والبعيدين.وبحسب المتحدث باسم قصر باكنغهام فإنه سيتم تأجيل ارتباطات الأميرة للأسبوع المقبل، كما أن صاحبة السمو الملكي تقدم اعتذارها إلى أي شخص شعر بالانزعاج أو خيبة الأمل نتيجة للحادث.