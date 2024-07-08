دانييلا رحمة تحذف صورها مع ناصيف زيتون بعد ايام من زفافهما .. ما القصة؟

وفي واول ظهور الكتروني لها بعد اعلان زواجها رسميا، أعادت دانييلا رحمة نشر صورتين عبر خاصية "الستوري" عبر انستغرام من الصور الرسمية لزفافها من ناصيف مرفقة بأغنية الأخير "مبروك عليكي"، الا ان ما لفت الجمهور هو تصرفها الغريب بعد دقائق اذ قامت بحذف الصور .

من جهة اخرى، شارك خبير المكياج اللبناني بسام فتوح متابعيه على "إنستغرام" لقطات من جلسة المكياج التجريبي الخاصة بـ دانييلا رحمة قبل زفافها، في فيديو هو الاول لها بعد زواجها.

وبدت دانييلا في غاية الهدوء والجمال، خلال اختيار بسام، لا سيما أن دانييلا تفضّل المكياج الخفيف، وهو ما اعتمدته في يوم زفافها.

واستعرض بسام فتوح في المقطع خطوات المكياج التي طبّقها لعروس 2024، على أنغام أغنية العريس ناصيف زيتون "حبيبي وبس"، واستخدم تدرّجات اللون الوردي لإبراز جمالها، مع الكحل الأسود الخفيف المناسب لشكل ولون عينيها.