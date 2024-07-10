تامر عاشور يرزق بطفلته الاولى .. اليكم الاسم الذي اختاره لها

وكتب عاشور عبر حسابه على إنستغرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ… صدق الله العظيم، الحمد لله والشكر لله، ربنا رزقنا بأجمل بنت، سيليا".