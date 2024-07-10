تامر عاشور يرزق بطفلته الاولى .. اليكم الاسم الذي اختاره لها

وكتب عاشور عبر حسابه على إنستغرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ… صدق الله العظيم، الحمد لله والشكر لله، ربنا رزقنا بأجمل بنت، سيليا".
View this post on Instagram
A post shared by Tamer Ashour (@tamerashourofficial)
A post shared by Tamer Ashour (@tamerashourofficial)
احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري وابنتهما "شام" بعيد ميلاد الشاعر العراقي فائق حسن، زوج اصالة، وذلك عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
شارك مارك حدشيتي، ابن الممثلة اللبنانية نادين الراسي، صوراً وفيديوهات عبر حسابه على تطبيق إنستغرام ظهر فيها برفقة حبيبتها.
احتفل الممثل السوري قصي خولي بعيد ميلاد ابنه فارس، الملقب باسم "العميد جونيور".