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تكلفة حفل زفاف ابن اغنى رجل في العالم أنانت أمباني تتخطى الخيال..اليكم كم بلغت
تكلفة حفل زفاف ابن اغنى رجل في العالم أنانت أمباني تتخطى الخيال..اليكم كم بلغت
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تكلفة حفل زفاف ابن اغنى رجل في العالم أنانت أمباني تتخطى الخيال..اليكم كم بلغت

فن

2024-07-13 | 03:34
تكلفة حفل زفاف ابن اغنى رجل في العالم أنانت أمباني تتخطى الخيال..اليكم كم بلغت
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Aljadeed
تكلفة حفل زفاف ابن اغنى رجل في العالم أنانت أمباني تتخطى الخيال..اليكم كم بلغت

​انطلق حفل زفاف أنانت أمباني، ابن أغنى رجل في آسيا، يوم امس الجمعة في مدينة مومباي الهندية، بعد شهور من التحضيرات والاحتفالات التمهيدية.

وشغلت تكلفة حفل الزفاف الأسطوري لأنانت أمباني وراديكا ميرشانت البالغين من العمر 29 عامًا اهتماماً عالمياً متزايداً، بسبب التكلفة الباهظة له وحضور عدد كبير من نجوم العالم وسياسييه.

واللافت انه من المقرر أن يستمر الحفل لمدة 4 أيام اي حتى 16 يوليو/تموز الجاري، وتجري الاحتفالات في جامناجار بولاية جوجارات وتليها احتفالات نهائية في مومباي.

وبحسب مجلة «فوربس»، تتراوح التكلفة التقديرية لحفل زفاف أنانت أمباني، الابن الأصغر لموكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، بين 4000 إلى 5000 كرور روبية، اي ما يعادل 600 مليون دولار.

كما ستتوقف حركة المرور في واحدة من أهم أركان مدينة مومباي لعدة أيام، خلال مراسم حفل الزفاف الأسطوري.

وفي حين أن نفقات حفل الزفاف الأسطوري مرتفعة بشكل استثنائي، إلا أنها تمثل جزءًا لا يكاد يذكر من ثروة عائلة أمباني مقارنة بما تنفقه العائلات الهندية المتوسطة عادةً على حفلات الزفاف مقارنة بصافي ثروتها.

 

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