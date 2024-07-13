أول تعليق لـ زياد برجي بعد تصريحات فيليب أسمر "افتراءات"

وكان أسمر قد تحدّث لدى ظهوره في برنامج تلفزيوني عن تجارب سيئة خاضها في مجال الإخراج؛ وقال إن النجمين زياد برجي ونيكول سابا، لم يسدّدا له أتعابه عن عملين سابقين تعاون فيهما معهما.

وأكد البيان الصادر من مكتب برجي أن لا علاقة للفنان اللبناني بدفع أي أجر للمخرج فيليب الأسمر عن إخراج الأخير لفيديو كليب هو أساساً من إنتاج شركة “غولدن ستار” المعنية بتسديد أجره دون سواها.

وأضاف البيان “أن الفيديو كليب الذي أشار إليه فيليب الأسمر لم يصدر ولم يوزع ولم يعرض بسبب إقفال الشركة المنتجة أبوابها”.

وأشار البيان إلى أن “فيليب أسمر احتفظ بالمادة الأساسية للفيديو كليب، واستغلها في مسلسل تلفزيوني (قصة حب) بعد أن عمد إلى تمويه وحجب صورة الفنان زياد برجي، في سابقة معيبة وغير مهنية وغير مسؤولة وخطيرة”.