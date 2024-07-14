محمد رمضان يعتذر للشاب المصفوع وهذا ما اكده

قدم الفنان المصري محمد رمضان اعتذاره عن صفع شاب في قرية مراسي بالساحل الشمالي، قبل أيام قليلة، وأحدث على إثر ما جرى جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهر رمضان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ "إنستغرام"، موجهًا الشكر للجمهور الذي دافع عنه في هذه الأزمة، قائلا: كل الشكر على وقفتكم ومساندتكم لي، وأنا قرأت وسمعت كل شيء عن دفاعكم عنّي.







وأضاف أنه رغم ما حصل، فإنه يظهر في مقطع فيديو للاعتراف بالخطأ الذي ارتكبه بحق الشاب بعد تبادل الصفعات بينهما، مقدمًا اعتذاره لعائلته، معلقًا: هو لما غلط في الأول رفعت عن رأسه الكاب ونظرت إليه لقيته عيّل صغيّر، وقلتله اسمك إيه يا حبيبي، وبعدين سبته ومشيت، ولما رجع غلط تاني لفيت قلتله هات التلفون، وحذفت الفيديو الذي كان يصوره، ولم أتمالك نفسي وضربته قلم بسيط.







وتابع: عندما صفعته طار الكاب من رأسه ونظارته التي كان يرتديها، ولو هنعتبر الناموسة على خدّي قلم فأنا استاهل من هذه الناموسة خمسة، عشان أنا مدّيت يدي على عيّل صغيّر، وهذه لا رجولة ولا بطولة، ولكنني لم أتمالك نفسي، وهذه غلطة اللي طالع اعتذر عنها. وحد قالي أكسرله الهاتف لكن قولتله لأ هو غلط أهله ذنبهم إيه يغرموا هاتف تاني.







واختتم رمضان حديثه: أنا عرفت إن هو من قرية تانية اسمها اللوتس وجاي يتفسح في مراسي، والأمن كانوا هيعملوله محضر لأنه من قرية تانية لكن أنا قولتلهم يروحوه.