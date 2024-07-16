توقيف نجم شهير خلال حفله على المسرح.. تعاطى الممنوعات أمام الحضور

أوقفت الشرطة الرومانية مغنياً خلال حفله ضمن مهرجان في رومانيا بتهمة حيازة الممنوعات، وهو ما دفعه إلى الاعتذار عبر منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، أوقفت الشرطة مغني الراب الأميركي ويز خليفة بتهمة حيازة الممنوعات بشكل غير قانوني، بعد تدخين الماريغوانا بشكل علني أمام الحضور خلال حفله على المسرح، وهو ما استدعى تدخل الشرطة وتوقيفه فوراً.

وبعد خروجه، نشر مغنّي الراب الأميركي خليفة تغريدة عبر موقع "أكس" قال فيها: "عرض الليلة الماضية كان مذهلاً. لم أقصد أي عدم احترام لدولة رومانيا من خلال إشعال السيجارة على المسرح. لقد كانوا محترمين للغاية وسمحوا لي بالرحيل. سأعود قريباً. لكن بدون تجاوزات كبيرة في المرة المقبلة".

وفي نفس السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق عملية توقيف مغني الراب وإخراجه من مكان المهرجان، وفق ما نقله موقع يعنى بأخبار المشاهير.

من جانبه، قال مكتب المدعي العام الروماني المسؤول عن مكافحة الجريمة المنظّمة في بيان: "خلال حفلة ضمن مهرجان موسيقي نُظّم في منتجع على الساحل، أُوقف المتهم وبحوزته مادة الحشيش، وكان قد استهلك على المسرح كمية أخرى على شكل سيجارة محلية الصنع".

وأكد أنه تم اعتقال ويز وأشخاص آخرين لاستجوابهم، بتهمة حيازة الممنوعات، ولكنّه لم يُسجَن.