الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
توقيف نجم شهير خلال حفله على المسرح.. تعاطى الممنوعات أمام الحضور
توقيف نجم شهير خلال حفله على المسرح.. تعاطى الممنوعات أمام الحضور
A-
A+

توقيف نجم شهير خلال حفله على المسرح.. تعاطى الممنوعات أمام الحضور

فن

2024-07-16 | 08:34
توقيف نجم شهير خلال حفله على المسرح.. تعاطى الممنوعات أمام الحضور
العودة الى الأعلى
Aljadeed
توقيف نجم شهير خلال حفله على المسرح.. تعاطى الممنوعات أمام الحضور

أوقفت الشرطة الرومانية مغنياً خلال حفله ضمن مهرجان في رومانيا بتهمة حيازة الممنوعات، وهو ما دفعه إلى الاعتذار عبر منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، أوقفت الشرطة مغني الراب الأميركي ويز خليفة بتهمة حيازة الممنوعات بشكل غير قانوني، بعد تدخين الماريغوانا بشكل علني أمام الحضور خلال حفله على المسرح، وهو ما استدعى تدخل الشرطة وتوقيفه فوراً.
وبعد خروجه، نشر مغنّي الراب الأميركي خليفة تغريدة عبر موقع "أكس" قال فيها: "عرض الليلة الماضية كان مذهلاً. لم أقصد أي عدم احترام لدولة رومانيا من خلال إشعال السيجارة على المسرح. لقد كانوا محترمين للغاية وسمحوا لي بالرحيل. سأعود قريباً. لكن بدون تجاوزات كبيرة في المرة المقبلة".
وفي نفس السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق عملية توقيف مغني الراب وإخراجه من مكان المهرجان، وفق ما نقله موقع يعنى بأخبار المشاهير.
من جانبه، قال مكتب المدعي العام الروماني المسؤول عن مكافحة الجريمة المنظّمة في بيان: "خلال حفلة ضمن مهرجان موسيقي نُظّم في منتجع على الساحل، أُوقف المتهم وبحوزته مادة الحشيش، وكان قد استهلك على المسرح كمية أخرى على شكل سيجارة محلية الصنع".
وأكد أنه تم اعتقال ويز وأشخاص آخرين لاستجوابهم، بتهمة حيازة الممنوعات، ولكنّه لم يُسجَن.

اقرأ ايضا في فن

جوني ديب يواعد شابة تصغره بـ33 عاما.. من هي ؟
09:00

جوني ديب يواعد شابة تصغره بـ33 عاما.. من هي ؟

وجد الفنان العالمي جوني ديب، الحب مجددًا في أحضان شابة تصغره في السن، وذلك بعد فترة مضطربة شابتها معارك قانونية وتدقيق على حياته الشخصية.

09:00

جوني ديب يواعد شابة تصغره بـ33 عاما.. من هي ؟

وجد الفنان العالمي جوني ديب، الحب مجددًا في أحضان شابة تصغره في السن، وذلك بعد فترة مضطربة شابتها معارك قانونية وتدقيق على حياته الشخصية.

شاهدوا فخامة منزل راغب علامة في فرنسا.. مطل على برج ايفل والجمهور يبارك لـ زوجته جيهان علامة
06:44

شاهدوا فخامة منزل راغب علامة في فرنسا.. مطل على برج ايفل والجمهور يبارك لـ زوجته جيهان علامة

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يوثق جمال وفخامة منزل السوبر ستار راغب علامة في العاصمة الفرنسية باريس.

06:44

شاهدوا فخامة منزل راغب علامة في فرنسا.. مطل على برج ايفل والجمهور يبارك لـ زوجته جيهان علامة

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يوثق جمال وفخامة منزل السوبر ستار راغب علامة في العاصمة الفرنسية باريس.

طوني أبو جودة يحسم حقيقة عودته لـ كارلا حداد
05:40

طوني أبو جودة يحسم حقيقة عودته لـ كارلا حداد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام القليلة الماضية، خبر عودة الإعلامية اللبنانية كارلا حداد لطليقها مقدم البرامج طوني أبو جودة، وذلك بعد انفصال كارلا عن زوجها الحالي وائل قسيس.

05:40

طوني أبو جودة يحسم حقيقة عودته لـ كارلا حداد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام القليلة الماضية، خبر عودة الإعلامية اللبنانية كارلا حداد لطليقها مقدم البرامج طوني أبو جودة، وذلك بعد انفصال كارلا عن زوجها الحالي وائل قسيس.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024