الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الشيخة مهرة بنت محمد آل مكتوم تعلن طلاقها.. اليكم السبب
الشيخة مهرة بنت محمد آل مكتوم تعلن طلاقها.. اليكم السبب
A-
A+

الشيخة مهرة بنت محمد آل مكتوم تعلن طلاقها.. اليكم السبب

فن

2024-07-17 | 10:39
الشيخة مهرة بنت محمد آل مكتوم تعلن طلاقها.. اليكم السبب
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الشيخة مهرة بنت محمد آل مكتوم تعلن طلاقها.. اليكم السبب

أعلنت الشيخة مهرة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، عن طلاقها من زوجها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، وذلك في منشور شاركته على إنستغرام.

وجاء في منشور الشيخة مهرة على حسابها الرسمي على المنصة:” الزوج العزيز، بما أنك مشغول برفقة آخرين، أعلن بموجب هذا طلاقنا. أنا أطلقك، أنا أطلقك، وأنا أطلقك. اعتنِ بنفسك. زوجتك السابقة”.

وأثار منشور الشيخة مهرة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين متابعيها، خاصة وأنها لم تشر إلى التفاصيل والأسباب الكاملة وراء إعلانها الذي كررت فيه تطليقها لزوجها ثلاث مرات.

وكشفت وسائل إعلام محلية، منها صحيفة “الخليج تايمز”، أن الزوجين ألغيا متابعة بعضهما البعض وحذفا صورهما المشتركة، بما في ذلك صور زفافهما.

وأعلنت الشيخة مهرة والشيخ مانع رسميا عن زواجهما في أبريل 2023، وفي مايو 2024، رُزقا بطفلة.

وبحسب الصحيفة ذاتها، نشرت مهرة قبل ستة أسابيع، صورتها مع ابنتها، وكتبت عليها: “نحن الاثنتان فقط”.

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ ايضا في فن

وفاة فنان شهير بعد مشادة في المستشفى.. اليكم التفاصيل
11:07

وفاة فنان شهير بعد مشادة في المستشفى.. اليكم التفاصيل

غيب الموت الفنان المصري ​تامر ضيائي، إثر مشادة تعرض لها أثناء ذهابه مع زوجته لتلقي العلاج الكيماوي في أحد المستشفيات المصرية.

11:07

وفاة فنان شهير بعد مشادة في المستشفى.. اليكم التفاصيل

غيب الموت الفنان المصري ​تامر ضيائي، إثر مشادة تعرض لها أثناء ذهابه مع زوجته لتلقي العلاج الكيماوي في أحد المستشفيات المصرية.

بسام دكاك يبيع الفطائر في شوارع سوريا بعد إهماله فنياً والجمهور يعلق: الشغل مو عيب
07:12

بسام دكاك يبيع الفطائر في شوارع سوريا بعد إهماله فنياً والجمهور يعلق: الشغل مو عيب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للممثل السوري بسام دكاك في شوارع سوريا.

07:12

بسام دكاك يبيع الفطائر في شوارع سوريا بعد إهماله فنياً والجمهور يعلق: الشغل مو عيب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للممثل السوري بسام دكاك في شوارع سوريا.

ما حقيقة اختطاف نجمة مصرية شهيرة ؟
07:07

ما حقيقة اختطاف نجمة مصرية شهيرة ؟

نفت الممثلة المصرية ​ريم البارودي​ ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اختطافها عقب تعليق أحد معجبيها ادعى فيه بأنها اختطفت.

07:07

ما حقيقة اختطاف نجمة مصرية شهيرة ؟

نفت الممثلة المصرية ​ريم البارودي​ ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اختطافها عقب تعليق أحد معجبيها ادعى فيه بأنها اختطفت.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024